Ziraat Bankası, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla 1 milyar 425 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 470 milyon dolar ve 849 milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için LIBOR+250 baz puan ve Euro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru; “Nisan ayında vadesi gelecek olan 422 milyon dolar ve 798 milyon Avro tutarındaki sendikasyon kredimizi katılım tutarını artırarak toplamda 1 milyar 425 milyon dolar olarak yenilemiş bulunuyoruz. 2013 yılında mevduat dışı kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi ve dış ticaretin finansmanında piyasa payımızın arttırılması hedefi ile yola çıkarak 700 milyon dolar ile başladığımız sendikasyon kredimizi her sene arttırarak yolumuza devam ediyoruz. 470 milyon dolar ve 849 Milyon avrodan oluşan kredinin toplam maliyeti dolar için LIBOR+250 baz puan ve avro için EURIBOR+240 baz puan olarak gerçekleşti. Yatırımcıların coğrafi çeşitliliğinde ve katılım tutarındaki artış Türk bankalarının yurtdışından sağladığı finansmanın sürdürülebilirliği konusunda önemli bir göstergedir. Bu kredi ile Asya’dan Güney Amerika’ya farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden 40 banka, Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası’nın iş modeline olan güvenini ve inancını bir kez daha teyit etmiş oldu. Muhabir bankalarımıza gösterdikleri destek ve artarak devam edeceğine inandığımız işbirliği için teşekkür ederiz. Sağladığımız bu kaynakla Ziraat Bankası olarak reel sektöre ve ülkemizin tasarruf dengesine olan katkımızı sürdürüyor olacağız. Kredilerdeki istikrarlı büyümemizin yanında dış ticaret işlemlerinde son 6 yılda 7 misli artan piyasa payını yakalamış bulunuyoruz. Sağlanan bu uluslararası kredinin de desteği ile dış ticaretin finansmanında elde ettiğimiz bu ivmeyi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Uluslararası yatırımcılar tarafından söz konusu sendikasyon kredimize gösterilen bu büyük ilgi ve yüksek katılım ülkemiz ekonomisi ve Türk Bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir.