Ziraat Bankkart: 3 - VaLePa: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 16 turu rövanşında konuk ettiği Finlandiya'nın VaLePa takımını 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Finlandiya temsilcisi VaLePa'yı 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
Ziraat Bankkart, ilk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Ziraat Bankkart, bir üst turda Fino Kaposvar-Galatasaray HDI eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), David Cormie (İskoçya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Stern, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Hilmi Şahin (Berkay Bayraktar, Zonca, Faik Samed Güneş)
VaLePa: Groffier, Kaunisto, Sivula, Muukkonen, Berg, Garcia (Pennanen, Maijala, Leinonen)
Setler: 25-20, 25-21, 25-17
Süre: 69 dakika (25, 24, 20)