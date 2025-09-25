Habertürk
        Ziraat Katılım halka arz yolunda ilk resmi adımı attı

        Ziraat Katılım Bankası, halka arz için ilk adımı attı. Ziraat Katılım, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu

        Giriş: 25.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 25.09.2025 - 12:01
        Ziraat Katılım halka arz yolunda ilk resmi adımı attı
        Ziraat Katılım, halka arz sürecini resmen başlattı. Banka, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) inceleme ve onayına tabi olmak kaydıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi amacıyla SPK’ya başvuru yaptı.

        Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir şunları söyledi:

        “Ziraat Katılım olarak gelecek hedeflerimize katkı sağlayacağına inandığımız halka arz sürecinin ilk adımını atmış bulunuyoruz.

        Kuruluşumuzdan bu yana, katılım finansın temel ilkelerine bağlı kalarak; sürdürülebilir büyüme ve finansal kapsayıcılık vizyonuyla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz.

        Ziraat markasının 160 yılı aşan geçmişi ve birikiminden aldığımız ilhamla, 10 yıl gibi kısa bir sürede yurt içinde 219 şubeye ulaştık. Sudan ve Somali’deki faaliyetlerimizle de Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma unvanını kazandık. Bugün, 600 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğümüzle katılım bankaları arasında 2’nci, Türk bankacılık sektörü genelinde ise 13’üncü sırada yer alıyoruz.

        Bu doğrultuda, Ziraat Katılım olarak gelecek hedeflerimize katkı sağlayacağına inandığımız halka arz sürecinin ilk adımını atmış bulunuyoruz. Ziraat Finans Grubu’nun, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’ndan sonra halka açık ikinci üyesi olmayı hedefliyoruz. Sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arzda, mevcut ortaklar tarafından herhangi bir pay satışı yapılmayacaktır. Bu adım ile Ziraat Katılım’ın güçlü özkaynak yapısını daha da sağlamlaştırmayı ve sürdürülebilir büyümemizi desteklemeyi amaçlıyoruz.”

