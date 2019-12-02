Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada çarşamba ve perşembe günleri oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
4 Aralık Çarşamba:
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
13.45 Eyüpspor-Antalyaspor: Ramazan Keleş
14.30 Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü: Koray Gençerler
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Murat Erdoğan
18.30 Altay-Trabzonspor: Serkan Tokat
20.45 Galatasaray-Tuzlaspor: Volkan Bayarslan
5 Aralık Perşembe:
13.00 GMG Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Yiğit Arslan
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü: Kutluhan Bilgiç
16.30 Altınordu-Yukatel Denizlispor: Burak Pakkan
18.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: Emre Malok
20.45 Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor: Bahattin Şimşek
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