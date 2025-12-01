Habertürk
        Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların hakemleri açıklandı!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:09 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:09
        Kupanın hakemleri açıklandı!
        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın ve 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, kupada yarın ve 3 Aralık'ta oynanacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

        Yarın:

        13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Faruk Gültekin

        15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor: Fatih Tokail

        18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor: Ömer Faruk Turtay

        20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği: Emre Kargın

        3 Aralık Çarşamba:

        13.00 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

        13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol: Burak Pakkan

        13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor: Davut Dakul Çelik

        13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

        13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor FK: Yusuf Adnan Kendirciler

        13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK: Oğuzhan Gökçen

        15.30 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Melih Aldemir

        18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe: Burak Olcar

        20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor: Gürcan Hasova

