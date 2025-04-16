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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final takvimi! ZTK finali ne zaman ve nerede oynanacak, yarı final maçları bu hafta mı?

        Ziraat Türkiye Kupası final tarihi belli oldu! ZTK finali ne zaman ve nerede oynanacak?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, ZTK finalinin Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final maçlarında, Konyaspor Galatasaray'ı ağırlarken. Göztepe Trabzonspor'un konuğu olacak. Peki, "Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak? ZTK yarı final maçları ne zaman?" İşte ZTK yarı final ve final tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 19:56 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:56
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        1

        Türkiye Kupası'nda final takvimi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Peki, "ZTK finali ne zaman ve nerede oynanacak? Türkiye Kupası yarı final maçları bu hafta mı?" İşte detaylar...

        2

        YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Trabzonspor-Göztepe

        Konyaspor-Galatasaray

        3

        KONYASPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

        Konyaspor-Galatasaray maçı 22 Nisan Salı saat 20.30'da oynanacak.

        4

        TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

        Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe saat 20.30'da oynanacak.

        5

        TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

        Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs günü saat 20.45'te oynanacak.

        TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantıda, daha önce 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakasının Eskişehir Yeni Stadyum'da oynatılmasına karar verilmiştir. Karşılaşmanın saati 20.45 olarak belirlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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