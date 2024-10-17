Zirai don uyarısı!

İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte İç Anadolu, iç Ege ve Göller Yöresi'nin yüksekleri ile Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da zirai don olacağı tahmin ediliyor. Zirai don riskinin gelecek hafta ortasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği de, il genelindeki zirai don tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bu geceden itibaren kent genelinde zirai don beklendiği belirtildi.