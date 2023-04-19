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HABERTURK.COM

Her hafta izleyicilerin heyecanla beklediği ‘Aile’nin yeni bölümü, AB’de 6,83 izlenme oranı (rating) 20,50 izlenme payı (share), ABC1 20+’da 6,60 izlenme oranı (rating) 17,19 izlenme payı (share) alarak zirvenin sahibi oldu. Total’de ise 4,16 izlenme oranı (rating) 11,50 izlenme payı (share) elde ederek adını üst sıralara yazdırdı. Bununla sınırlı kalmayarak adını sosyal medyanın gündemine de yazdırdı. #Aile etiketi Twitter Türkiye’de yaklaşık 3 saat boyunca TT listesinde yer aldı.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor. 'DEVİN' ÇİFTLİK EVİNİ TERK ETTİ 'Aslan’ın 'Devin’den bütün ailenin önünde özür dilemesini talep ettiği o gergin an, 'Seher’in beklenmedik haykırışlarıyla son buldu. Daha önce yaşadığı gibi bilinci bulanan 'Seher', endişeli ailesi tarafından sakinleştirildi. 'Devin' ise yaşanan saygısızlığa dayanamadı ve evi terk etmek için bavulunu topladı. Bunu gören 'Aslan', giderse peşinden gelmeyeceğini belirtse de 'Devin' evi terk etti.

'Aslan' sözünü tuttu ve aradan iki hafta geçmesine rağmen ikili iletişime geçmedi. İşleri temize çekmek için gittiği Romanya’dan dönen 'Aslan', online bahis işinin 'Soykanlar’a ait olan kısmını 'Koruzadeler’e satmak istedi. Ancak teklif ettiği rakam 'Serhat' tarafından çok görüldü. 'Aslan' pazarlığa oturmadı. İş sebebiyle buluşan 'Serhat' ve 'Aslan', aralarındaki ‘Yağmur’ bağlantısından bihaberlerdi. 'Devin', 'Aslan’ı terk ediyor; İzlemek için tıklayınız 'ASLAN' VE 'DEVİN’İN TUTKU DOLU BARIŞMASI 'İbo', 'Hülya’yla buluştu ve 'Yağmur’un geçmişte eskort olarak çalıştığı bilgisini paylaştı. Duyduklarına inanamayan 'Hülya' kanıt istedi. 'Neşe’nin bina görevlisinden aldıkları beklenmedik bir telefon sonucu 'Aslan' ve 'Devin', birbirinden habersiz şekilde 'Neşe’nin evinin yolunu tuttu. Kapıyı açmayan 'Neşe’nin evine zorla giren ikili, vahim bir durumla karşılaştı.

'Neşe', hastalığı sebebiyle zor anlar yaşıyordu. 'Neşe’nin rahatsızlığından ötürü ilk kez bir araya gelen 'Aslan' ve 'Devin' sonunda yüzleşirken, 'Aslan’ın sert sözleriyle 'Devin' hüsrana uğradı. 'Aslan', 'Volta’ya gitti ve karşısına 'Devin’in kavga etmeden önce gönderdiği bir hediye çıktı.

Beraber çekildikleri ilk fotoğrafın olduğu çerçeveyi gören 'Aslan' duygu dolu anlar yaşadı ve evinin yolunu tuttu. Bu sırada 'Devin', 'Leyla’nın daveti üzerine onunla akşam yemeğine çıktı. Buluşmadan sonra Leyla’nın tavsiyelerine kulak veren 'Devin', 'Aslan’ın evine yöneldi. Uzun süredir kızgınlıklarını ve üzüntülerini biriktirmiş olan ikili karşı karşıya gelince sonunda patladı. Ancak yıkıcı gibi görünen tartışma, aşık çiftin tutkulu barışmasıyla sonlandı. Bölümün bir diğer çok konuşulan sahnesi ise 'Tugi' ile 'İskoç’un, 'Kızılcık Şerbeti' izlediğini konuştukları anlar oldu. 'Devin' ve 'Aslan' barışıyor; İzlemek için tıklayınız 'YAĞMUR’UN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI 'Aslan' ve 'Devin’in barıştıktan sonra geçirdikleri romantik sabah, 'Aslan’ın 'Serhat’la yapacağı iş görüşmesi sebebiyle erken bitti. 'Aslan', oynadığı blöfün karşılığını aldı ve hissesini 'Koruzadeler’e çok yüksek bir fiyata sattı. 'Yağmur’la olan ilişkilerini daha fazla saklayamayan 'Eko', 'Aslan’a her şeyi anlattı. 'Aslan' ve 'Devin’in ise zaten en başından beri 'Yağmur' ve 'Eko’nun ilişkisini bildikleri ortaya çıktı. 'Aslan', 'Eko’ya destek oldu ve 'Yağmur’un 'Volta’da deneme olarak sahne almasına izin verdi.

Bu sırada 'Ati' ve 'İbo', belgeselin ilk adımlarını attı. Ardından 'İbo', 'Yağmur' hakkında bulduğu kanıtları 'Hülya’ya teslim etti. Bir kriz daha geçiren 'Seher', çiftlik evinde herkesi paniğe soktu. 'Aslan', bir psikolog olarak 'Devin’den yardım isterken, ikili birlikte çiftliğin yolunu tuttu. 'Devin', 'Seher’i başarılı bir şekilde sakinleştirerek kendine zarar vermesini engelledi. Bu andan sonra ailenin ortasına bomba gibi düşecek o haber patladı… 'Yağmur’un 'Volta’da sahne alacağını duyan 'Hülya' artık kendini tutamadı ve 'Aslan’a 'Yağmur’un geçmişi hakkındaki kanıtları gösterdi. Bu sırada 'Volta’ya doğru yola çıkan 'Yağmur' ise adresini bulup kendisini takip eden 'Serhat’a yakalandı.

'Serhat’a adresi 'Ati verdi. 'Yağmur’dan bütün hıncını şiddete başvurarak çıkaran 'Serhat', 'Cihan’ın olay yerine denk gelmesiyle kaçtı. 'Devin' ise finalde kardeşinin geçmişte yaptığı işle ilgili öğrendiği gerçekle yıkıldı. Bir tarafta saldırıya uğrayan 'Yağmur', diğer tarafta onun geçmişiyle sınanan 'Devin'… Gelecek hafta neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oldu.

İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesi; İzlemek için tıklayınız YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? “SAVAŞ ÇIKACAK!” 'Aile’nin gelecek hafta yayınlanacak olan 8. bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. 'Yağmur’un hastanede olduğu tanıtımda kardeşinin durumundan dolayı 'Devin', büyük bir yıkım yaşıyor. 'Aslan' ise 'Eko’ya, 'Yağmur’a bunu yapan kişiyi bulup cezasını vereceğini söyleyerek destek oluyor.

'Cihan’a tüm kamera kayıtlarını silmesini söyleyen 'Hülya', 'Serhat Koruzade’nin ifşa olmaması için uğraşıyor. 'Aslan’ın “Savaş çıkacak!” sözleriyle gerilim doruklara ulaşırken, 'Serhat' ve 'Aslan’ın karşı karşıya geldiğinde neler yaşanacağı merakla bekleniyor. 'Aile’nin 8. bölüm tanıtımı; https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/aile-8-bolum-fragmani/111135 ‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de. 'AİLE' ZİRVEDEKİ YERİNİ KİMSEYE BIRAKMIYOR

"ZENGİN HİSSETTİRİYOR"