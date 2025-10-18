Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan nefes kesen bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

'Kızılcık Şerbeti';

ABC1’de; 6.55 izlenme oranı 20.09 izlenme payı, AB Grubunda ise 5.08 izlenme oranı, 16.36 izlenme payı alarak birinci oldu. Total’de ise 6.03 izlenme oranı, 16.09 izlenme payı elde etti. Sosyal medyada dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 4 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni aldı.

ÖMER, KIVILCIM’A TÜM GERÇEKLERİ ANLATTI!

108'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin dün akşam yayınlanan 108'inci bölümünde; yurt dışında okuyan Çimen’in ailesine sürpriz yaparak yeni doğan kardeşi Kemal’i görmeye gelmesi ailesini sevince boğdu.

Çimen ailesine sürpriz yaptı; Asil, Işıl'ı tehdit eden kişi İdris'e ulaşınca Işıl'ın Pembe'nin katili olduğunu öğrendi. Eline büyük bir koz geçiren Asil'in planı merak konusu olurken Işıl, tehdit aldığı kişinin Mustafa olduğunu düşünerek onun köşkün müştemilatına yerleşmesine izin verdi. Asil'in Işıl'ı korkutan oyunu; Geçmişte yaşananları hatırlayamadığını söyleyen Mustafa'nın ise köşke adım attığında, kana buladığı beyaz geceyi hatırlaması akıllarda soru işareti bıraktı. Mustafa kanlı geceyi hatırladı; Kıvılcım, Doğa, Işıl ve Çimen'in, ünlü sanatçı Bengü'nün şarkılarıyla eğlendiği gece gezmesi bölümün keyifli anlarına sahne oldu. Kızlar gecesi; Kıvılcım ve oğlunu bırakamayan Ömer, aldığı kararı Hakan'a açıklayarak izleyenleri şoke etti. Ömer, Hakan'a Furkan'ın hapishaneden çıkması için olay gecesi oğlunu gördüğünü söyleyerek mahkemede yalan beyan verebileceğini söyledi. Nilgün'ün, Kıvılcım izin verirse Ömer'in şahit olmasını kabul edebileceğini söylemesi üzerine olayların seyri değiştirdi. Bölümün final sahnesinde Ömer, Kıvılcım şahit olmasına onay vermeyince "O gece Yeşim'e ben çarptım" diyerek gerçeği itiraf etti. Kıvılcım'ın şoke olduğu bölümün final sahnesinin ardından yaşanacaklar merak konusu oldu.