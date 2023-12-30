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        Zirvenin değişmeyen adı 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam soluksuz izlenen bölümüyle reyting sıralamasında bir kez daha üç kategoride birinciliği göğüsledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:36
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        Zirvenin değişmeyen adı 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam soluksuz izlenen bölümüyle reyting sıralamasında bir kez daha üç kategoride birinciliği göğüsledi.

        'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 12.00 izlenme oranı ve 31.09 izlenme payı, ABC1 20+’da 11.51 izlenme oranı ve 26.18 izlenme payı, Total grubunda 8.50 izlenme oranı, 20.48 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci sıradaki yerini korudu.

        Sosyal medya da ise dizi; 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 6 saat, Kıvılcım yaklaşık 2 saat, Doğa etiketi ise yaklaşık 1 saat X’in TT listesinde yer aldı.

        KIVILCIM, ÖMER’E SON BİR ŞANS VERMEDİ

        FATİH’LE NİKAH MASASINA OTURAN DOĞA, PEMBE’YE SAVAŞ İLAN ETTİ

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ömer, söylediği yalanlar için özür dileyerek son bir şans istese de çok öfkelenen Kıvılcım onu affetmedi. Heyecan dolu bölümde çocuklarının evliliklerini bozmak için yemin eden Pembe, Rüzgar ile Nursema ve Umut’u ayırmak için anlaşma yaptı.

        Pembe’nin, Fatih’i başka bir kızla tanıştırmak istemesi Doğa için bardağı taşıran son damla oldu. Pembe’yle tartışan Doğa’nın evi terk etmesine Fatih karşı çıktı. Abdullah ise Mustafa ve Fatih’le arasını düzeltmek istese de başarılı olamadı. Nilay, Alev’in ofisini basarak işlerini kaybetmesi için elinden geleni yaptı.

        Tansiyonun düşmediği bölümde Rüzgar’ın yeni yıl partisinde herkes bir araya geldi. Ajda Pekkan’ın sahne aldığı bölüm dizinin unutulmaz anlarına sahne oldu. Kıvılcım’ın Ertuğrul’la davete el ele gelmesi Ömer’e büyük bir yıkım yaşatırken Rüzgar’ın gecede Pembe’yi onur konuğu olarak takdim etmesi herkesi şaşırttı.

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        'Kızılcık Şerbeti’nde Ajda Pekkan sürprizi;

        Soluksuz izlenen bölümde; Doğa ve Fatih gözlerden uzak bir şekilde nikâh masasına oturdu. Doğa, nikahtan sonra küs olduğu Alev’i ziyarete gitti. Nilay’ın, Alev’in ofisini dağıtması Abdullah’ı küplere bindirdi.

        Abdullah, Fatih ve Mustafa arasında gerilim yükselirken, Doğa planını Alev’e anlattı. Pembe’den intikam almak isteyen Doğa, Alev’e destek vereceğini söyledi.

        Bölümün final sahnesine Doğa’nın, Pembe’ye Fatih’le evlendiğini açıklaması ve Alev gelene kadar evin hanımı olduğunu ilan etmesi damga vurdu.

        İşte bölümün final sahnesi;

        ALEV PARMAKLIKLAR ARDINDA

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Doğa ve Pembe arasında kılıçlar çekiliyor. Abdullah’ın oğullarına sitem ettiği tanıtımda Kıvılcım’ın Ertuğrul’a Nursema’yı sorması izleyenleri şaşırtıyor.

        Ömer’in yeni bir aşka yelken açtığı dikkat çekerken Pembe, Rüzgar’ın yardımıyla Alev hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Alev’in parmaklıklar ardında göründüğü sahnede Pembe’nin “Abdullah bey gelemedi , beni gönderdi” sözleri büyük merak uyandırıyor.

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        'Kızılcık Şerbeti’nin 46'ncı bölüm tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.

        Kızılcık Şerbeti'ne Ajda Pekkan damga vurdu!
        Kızılcık Şerbeti'ne Ajda Pekkan damga vurdu!
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