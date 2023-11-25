Zirvenin değişmeyen galibi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', AB grubunda 10.40 izlenme oranı 28.84 izlenme payı, ABC1 20+’da 9.10 izlenme oranı ile 21.93 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti', Total grubunda ise 6.60 izlenme oranı ve 16.24 izlenme payı alarak cuma gününe damga vurdu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE YERLEŞTİ Sosyal medyada her cuma gündeme oturan dizi, bu hafta 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 5 saat, Kıvılcım 6 saat, Doğa ise yaklaşık 2 saat X’in TT listesinin zirvesinde yer aldı.

Diziye önümüzdeki hafta konuk olacak Farah Zeynep Abdullah ise X’de 1 saat boyunca TT listesinde yer alarak gündeme yerleşti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? ÖMER’İN İKİZİ YAŞIYOR MU? 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Fatih’in yeniden evlenmeyi kabul etmemesi Doğa’nın avukatıyla yaptığı planı suya düşürdü. Fatih’in yemek masasında Doğa’nın aslında bebeğin velayetini almak için oyun oynadığını ailesine söylemesi Doğa’yı şoke etti. Fatih’in kendisini takip ettiğini öğrenen Doğa’yı avukatının da bırakması kapana kısılmasına neden oldu.

REKLAM Kıvılcım’dan hastalığını gizleyerek onun hayatından çıkan Ömer bu tavrından vazgeçmedi. Kıvılcım ve Ertuğrul’un çıktığı akşam yemeğine Gonca ile birlikte giden Ömer, sevdiği kadını bir kez daha yıkmayı başardı.

Ömer’i başka bir kadınla gören Kıvılcım büyük bir üzüntü yaşadı. Ömer’in evine, yıllar önce kaybettiği ikiz kardeşi Bekir’in gelmesi bölümün final sahnesine damga vurdu. Akıllarda bir çok soru bırakan bölümde hem Ömer hem de ikizi Bekir’e hayat veren Barış Kılıç’ın başarılı performansı övgü topladı. İşte o çok konuşulan final sahnesi; FARAH ZEYNEP ABDULLAH, 'KIZILCIK ŞERBETİ’NDE Dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümüne başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah konuk oluyor.

Bölümde Dilruba karakterine hayat verecek olan oyuncu, yayınlanan yeni bölüm tanıtımıyla izleyiciyle buluştu. Tanıtımda Dilruba’nın, Ünallar’ın evine misafir olarak gelmesi merak uyandırdı.

'Kızılcık Şerbeti’nin 41. bölüm fragmanı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor. Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'