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        Haberler Televizyon Zirvenin değişmeyen sahibi: 'Kızılcık Şerbeti' - Magazin haberleri

        Zirvenin değişmeyen sahibi: 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle de tüm kategorilerde yine birinci oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 26.04.2025 - 11:50
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        Zirvenin değişmeyen sahibi: 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı ekranın reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', her cuma olduğu gibi zirvedeki yerini aldı.

        'Kızılcık Şerbeti', ABC1’de; 9.96 izlenme oranı, 27.45 izlenme payı, AB’de; 9.02 izlenme oranı ve 28.50 izlenme payı, Total grubunda; 8.43 izlenme oranı, 22.65 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

        Nefes kesen bölüme Abdullah ve Işıl’ın evliliği damga vurdu. Her bölüm sosyal medyanın gündemine oturan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 5 saat X’in TT listesinde yer alarak beğeni topladı.

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        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 98. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        ABDULLAH, IŞIL’LA EVLENDİ

        Dizinin yayınlanan bölümünde, Kıvılcım’ın programına hayran olduğu ünlü bir tiyatro oyuncusunu konuk alması Ömer’in tatlı kıskançlıklar yaşamasına neden oldu. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölümde Beril’in artan gizemli davranışları merak konusu oldu.

        Fatih, yas sürecini daha kolay atlatabilmek için Ömer’in tavsiyesiyle spora başladı. Fatih’in spor salonunda karşılaştığı Defne ile ilerleyen dostluğunu Doğa’dan saklaması dikkat çekti. Bölümde gerçeği öğrenen Doğa, Fatih’le karşı karşıya gelirken Fatih ve Defne arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu.

        “Eski Fatih geri döndü”;

        Abdullah’la evlenmek isteyen Işıl, yeni planı için harekete geçti. Farklı bir otelde işe başlayarak Abdullah’ın kıskançlık yaşamasına neden olan Işıl amacına ulaştı. Bölümün final sahnesine Abdullah’ın köşke Işıl’la el ele gelerek ailesine evlendiğini açıklaması damga vurdu.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        “SEN BABAMI AVUCUNUN İÇİNDE OYNATABİLİRSİN AMA FAZLA HEVESLENME!”

        Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Abdullah’ın, evliliğine tepki gösteren çocuklarına “Burası benim evim, beğenmeyen varsa kapı orada” sözleri dikkat çekiyor.

        Abdullah’ın onayıyla köşkün eşyalarını değiştirmeye başlayan Işıl’ın karşısında Nursema’yı bulması yeni bir savaşın başlayacağının sinyalini veriyor. Fatih ve Defne’nin dertleştiği anlar dikkat çekerken Işıl’ın köşke yerleşmesiyle yaşanacaklar merak konusu oluyor.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 99'uncu Bölüm Tanıtımı;

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        #kızılcık şerbeti
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