Zirvenin sahibi; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her hafta izleyicisinden tam not alan dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırırken, Total’de de en çok izlenen dizi oldu.

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 32'nci bölümü ABC1 20+ grubunda 7,31 izlenme oranı 18,08 izlenme payı, AB’de 7,10 oranı 19,40 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,62 izlenme oranı 13,89 izlenme payı elde etti.

Her bölümüyle gündeme damgasını vuran dizinin son bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı Bahar etiketi, tam 5 saat 10 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor. Dizide; Nihal Yalçın, 'Efsun' karakterine, Emre Karayel ise 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 32'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Timur ve Umay’ın ansızın gelişi, Bahar ve Evren’i köşeye sıkıştırdı; Timur, Evren’in evde olduğunu anladıktan sonra kendi hatalarına rağmen Bahar’ı suçladı ve duygusal bir baskı kurmaya çalıştı. Bahar ise hissettiği suçluluk duygusundan kurtulmak için Tolga’dan yardım istedi.

Bahar ve Evren köşeye sıkıştı;

Timur, düğün hazırlıklarını Efsun’la konuşmak için Rengin’den yardım isteyince; Efsun’la karşı karşıya gelen Rengin, ona soğuk terler döktürdü. Rengin, Efsun’un evinde Timur’a ait bir düğme bulunca duyduklarının gerçekliğine emin oldu. Efsun’un planladığı düğün Bahar’ı maddi açıdan büyük bir çıkmaza sürükledi. Bahar, Umay’ın da fikriyle masrafları karşılamak için sosyal medyasını kullanmaya karar verdi.