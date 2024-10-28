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        Haberler Gündem Güncel Ziyaret kâbusa dönüştü! Asansör boşluğuna düştü | Son dakika haberleri

        Ziyaret kâbusa döndü! Asansör boşluğuna düştü

        Mardin'de 42 yaşındaki dört çocuk annesi Birsel Kaya, kızını ziyarete gittiği apartmanın asansör boşluğuna düştü. Kaya, hayatını kaybederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:57
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        Ziyaret kâbusa döndü! Asansör boşluğuna düştü
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        Korkunç kaza, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

        KIZINI ZİYARET ETMEK İSTEMİŞTİ

        İHA'nın haberine göre dört çocuk annesi 42 yaşındaki Birsel Kaya, kızını ziyarete geldiği apartmanın 4.katında asansöre binmek isterken, asansör kabininin birinci katta olduğunu fark etmeyip boşluğa düştü.

        AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Birsel Kaya kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaya'nın cenazesi Derik'te defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
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