Korkunç kaza, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

KIZINI ZİYARET ETMEK İSTEMİŞTİ

İHA'nın haberine göre dört çocuk annesi 42 yaşındaki Birsel Kaya, kızını ziyarete geldiği apartmanın 4.katında asansöre binmek isterken, asansör kabininin birinci katta olduğunu fark etmeyip boşluğa düştü.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Birsel Kaya kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaya'nın cenazesi Derik'te defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.