        Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır

        Ziynet Sali: Madonna görse kıskanır

        İstanbul'da konser veren Ziynet Sali, sahnede kendisine övgü dolu sözler sarf edip; "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 24.10.2025 - 10:50
        "Taş gibiyim"
        Ziynet Sali, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede, Sali'ye dünya çapında ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas ve buzuki ustası Manolis Karantinis eşlik etti.

        Ziynet Sali ve Manolis Karantinis
        Ziynet Sali ve Manolis Karantinis

        Konserde iki farklı kostüm giyen Ziynet Sali, 3D printer teknolojisiyle vücut ölçülerine özel hazırlanan korsesiyle dikkat çekti.

        Sahnede kendisini öve öve bitiremeyen Ziynet Sali; "Madonna görse kıskanır. Büst gibiyim, taş gibiyim" ifadelerini kullandı.

        Vassilis Saleas ve Ziynet Sali
        Vassilis Saleas ve Ziynet Sali
        #ziynet sali
        #Madonna
