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        Haberler Spor Futbol İtalya Zlatan Ibrahimovic: Ben bir korumayım - Futbol Haberleri

        Zlatan Ibrahimovic: Ben bir korumayım

        Milan'da futbol danışmanı olarak görev alan Zlatan Ibrahimovic, kendisiyle ilgili eleştirilere cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 18:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:19
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        "Ben bir korumayım"
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        İtalyan devi Milan'ın futbol danışmanı Zlatan Ibrahimovic, hakkındaki eleştirilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

        "BEN BİR KORUMAYIM"

        Eleştirileri göğüsleyecek kişinin kendisi olduğunu söyleyen Zlatan, "Ben bir korumayım, kulübü korurum. Bana ateş etsinler, ben de iki kez karşılık veririm. Eğer 10 yıl boyunca savaş koşullarında yaşadıysanız, kimseden korkmazsınız." ifadelerini kullandı.

        Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a elenen Milan, Serie A'da 7. sırada yer alıyor.

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