Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Zlatan Ibrahimovic'in özel uçağıyla İsveç'e gittiği ortaya çıktı.

Aftonbladet'in haberine göre; 38 yaşındaki futbolcu, İtalya'da havalimanları hemen kapatılmadan önce İsveç hükümetiyle temasa geçti ve ailesiyle birlikte Milano'dan Stockholm'e geçip geçemeyeceğini sordu. Gerekli izinleri alan Ibra, ailesi ile birlikte İtalya'yı terk etti.

MALİKANESİNE YERLEŞTİ

Bütün ailesini İsveç'teki malikanesine toplayan ve karantina şartları uygulayan Zlatan Ibrahimovic'in bir daha İtalya'ya dönmeyi de düşünmediği kaydedildi. Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsveçli'nin önümüzdeki günlerde geleceği hakkında da kesin kararını verecek.