Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın acı kaybı
Zonguldak'ta, Alzheimer hastası 85 yaşındaki Fatime Küçükkaya, evinin balkonundan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracının üzerine düştü. Gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya, yaşamını yitirdi
Zonguldak'ta olay, saat 06.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Işık Yönder Caddesi Akbal İnşaat Apartmanı'nda meydana geldi.
4. KATTAN ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
İddiaya göre; balkona çıkan Alzheimer hastası Fatime Küçükkaya (85), dengesini kaybedip, 4’üncü kattan evinin önünde park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Küçükkaya kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde ve evde incelemede bulundu.
BAŞKANIN ARACININ ÜZERİNE DÜŞTÜ
Küçükkaya'nın üzerine düştüğü otomobilin ise Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in makam aracı olduğu ortaya çıktı.
GAZETECİ KÜÇÜKKAYA'NIN ACI GÜNÜ
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Aykut Küçükkaya'nın annesi olan Fatime Küçükkaya'nın cenazesi, yarın öğle vakti Devrek ilçesi Çolakpehlivan köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.