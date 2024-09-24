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        Kızlarının üniversite kaydını yaptırmaya giderken kazada ölen çift, toprağa verildi

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinden Atatürk Üniversitesi'ne kızları Dilay Anataca'nın kaydını yaptırmak için giderken, içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada hayatını kaybeden Birsen (49) ve Mustafa Anataca (50) içifti, son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 24.09.2024 - 18:30
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        Kızlarının üniversite kaydını yaptırmaya giderken kazada ölen çift, toprağa verildi
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinden Atatürk Üniversitesi'ne kızları Dilay Anataca’nın kaydını yaptırmak için giderken, içinde bulundukları otomobilin sulama kanalına uçtuğu kazada hayatını kaybeden Birsen (49) ve Mustafa Anataca (50) içifti, son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, önceki gün önce saat 15.00 sıralarında Erzurum’un Aziziye ilçesinin kırsal Çiğdemli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Mustafa Anataca’nın kontrolünü yitirdiği 67 ADN 523 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelasına çarpıp su kanalına uçarak, ters döndü. Ekiplerin yaptığı çalışmada, otomobildeki Mustafa Anataca ile eşi Birsen Anataca’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kanala uçan otomobilde anne ve babasını kaybeden Dilay Anataca (18) ise kırılan camdan çıkıp yüzerek, kendi imkanlarıyla kurtuldu.

        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden kızları Dilay Anataca’nın Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne kaydını yaptırmaya giderken kazada ölen Birsen ve Mustafa Anataca çiftinin cenazeleri memleketleri Ereğli’ye getirildi. Kavaklık Mahallesi’ndeki Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şubesi Cem Evi önünde kılınan cenaze namazına Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Dinar, Alevi Kültür Dernekleri Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Mehmet Taştan ile ailenin yakınları katıldı. Anne ve babasını kaybeden Dilay Anataca ise cenazede gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Anataca çifti, Belen mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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