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        Şaka yapayım derken 2 iş arkadaşının yanmasına sebep olan hemşireye 3,5 yıl hapis (2)

        'ÇEKTİĞİMACILARA BİR NEBZE DE OLSA SU SERPİLDİ'Kararın ardından Gizem Elif Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün benim günüm.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:07 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:10
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        Şaka yapayım derken 2 iş arkadaşının yanmasına sebep olan hemşireye 3,5 yıl hapis (2)
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        ‘ÇEKTİĞİMACILARA BİR NEBZE DE OLSA SU SERPİLDİ’

        Kararın ardından Gizem Elif Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün benim günüm. Adalet yerini buldu. 3 yıl 6 ay hapis cezası. Çektiğim acılara bir nebze su serpilsin demiştim. Bir nebze de olsa su serpildi. Davamızdan vazgeçmedik. Sizlere umut olsun, davanızdan vazgeçmeyin. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Başardık anne, başardık. Kızının çektiği acılar onun yanına kalmadı” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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