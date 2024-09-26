Şaka yapayım derken 2 iş arkadaşının yanmasına sebep olan hemşireye 3,5 yıl hapis (2)
'ÇEKTİĞİMACILARA BİR NEBZE DE OLSA SU SERPİLDİ'Kararın ardından Gizem Elif Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün benim günüm.
‘ÇEKTİĞİMACILARA BİR NEBZE DE OLSA SU SERPİLDİ’
Kararın ardından Gizem Elif Türk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün benim günüm. Adalet yerini buldu. 3 yıl 6 ay hapis cezası. Çektiğim acılara bir nebze su serpilsin demiştim. Bir nebze de olsa su serpildi. Davamızdan vazgeçmedik. Sizlere umut olsun, davanızdan vazgeçmeyin. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır. Başardık anne, başardık. Kızının çektiği acılar onun yanına kalmadı” ifadelerini kullandı.
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