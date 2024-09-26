AK Parti'li Zeybekci: Enflasyonla gerçek mücadele yöntemi, üretimi artırmaktır (2)

'ENYÜKSEK BÜYÜYEN ÜLKELERDEN BİRİYİZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Zonguldak programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı’nda basın açıklaması düzenledi. Türkiye’nin bölgesel ve iç sorunlarına rağmen dünyanın 17’nci ekonomisi olduğunu belirten Zeybekçi, "Türkiye bugün, nominal dediğimiz yazılı değerlere göre dünyanın 17’nci büyük ekonomisi. Dünya Bankası’nın satın alma paritesine göre dünyanın 11’inci büyük ülkesi. Türkiye asla ve asla 2001’deki kamu finansman krizi gibi krizleri yaşamayacaktır. Büyük bir ekonomiyiz. Son dönemdeki yaşanan bu vakalara rağmen geçen senenin rakamlarına ve ilk 2 çeyreğe baktığımız zaman dünyada en hızlı büyüyen, dünyada en yüksek büyüyen 2-3 ülkeden bir tanesiyiz. Talepten daha çok ürünü pazara koymanın enflasyonla doğru mücadele olduğunu biliyoruz. Milletvekillerimizle beraber yaptığımız çalışmalarla yapısal reformlarla ilgili ekimde, Parlamento açıldığı andan itibaren de reform seferberliğini de göreceğiz. Birilerini üzecek, dostlarımıza parmak ısırtacak şekilde Türkiye, Atatürk’ün gösterdiği 'muasır medeniyet' yolculuğunu mutlaka ve mutlaka gerçekleştirecek. Hatta daha ilerisine geçecektir" diye konuştu.