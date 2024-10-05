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        Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü; o anlar kamerada

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:25 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:30
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        Sağanak sonrası istinat duvarı çöktü; o anlar kamerada
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.

        Ereğli-Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu. Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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