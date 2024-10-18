Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağmur sonrası, sular derelerle denize taşındı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengine büründü.

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