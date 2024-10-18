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        Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı

        ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından derelerden gelen sular nedeniyle deniz çamur rengini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 14:52 Güncelleme: 18.10.2024 - 14:55
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        Zonguldak'ta deniz çamur rengini aldı
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        ZONGULDAK'ta etkili olan sağanağın ardından derelerden gelen sular nedeniyle deniz çamur rengini aldı.

        Kentte dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağmur sonrası, sular derelerle denize taşındı. Derelerin ve giderlerin taşıdığı sular nedeniyle denizin bir kısmı, limanın içi ve kıyı şeridi çamur rengine büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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