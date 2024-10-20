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        Kazada, otomobili delerek içeri giren demir, bacağına saplandı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kapalı yoldaki demir yığınına çarpan otomobildeki Gökberk Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 09:40 Güncelleme: 20.10.2024 - 09:45
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        Kazada, otomobili delerek içeri giren demir, bacağına saplandı
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        ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, kapalı yoldaki demir yığınına çarpan otomobildeki Gökberk Y.'nin bacağına demir saplandı. 1,5 saatlik çalışmayla kurtarılan Gökberk Y., bacağındaki demirle hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, gece saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkisinde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 81 DC 034 plakalı otomobille, çalışma nedeniyle kapalı olduğunu fark etmediği yola girdi. Kısa süre sonra otomobil, beton dökülecek yola konulan demir yığınına çarptı. 32 milimetre kalınlığındaki demirlerden biri, otomobili de delerek sürücünün yanındaki Gökberk Y.'ye saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        YARALI 1 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

        İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla Gökberk Y.’nin bacağına saplanan demir kesildi. Gökberk Y. bacağında demir parçasıyla ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gökberk Y., tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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