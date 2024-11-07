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        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinden 7 Kasım 1914'te Kafkas Cephesi'ne yardım götürmek için denize açılan ve Rus donanması tarafından batırılan 3 gemideki 221 şehit mürettebat için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:09 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:15
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        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinden 7 Kasım 1914’te Kafkas Cephesi’ne yardım götürmek için denize açılan ve Rus donanması tarafından batırılan 3 gemideki 221 şehit mürettebat için tören düzenlendi.

        Ereğli ilçesinden 1914 yılında Kafkas Cephesi’ndeki Sarıkamış’a erzak götürmek için denize açılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemileri Rus donanması tarafından batırıldı. Gemilerdeki 221 mürettebat şehit oldu. Sarıkamış Deniz Şehitleri olarak tarihe geçen olayın yıl dönümünde hayatını kaybedenler için ilçede Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa isimli 3 yük gemisinin Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılışının 110’ncu yıl dönümünde bir araya gelindi. Çınaraltı –Bozhane’den kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde, Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bandosu ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğrencileri ve Denizcilik Lisesi öğrencileri de yer aldı. Yürüyüş, törenin yapılacağı Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’na kadar sürdü. Anıta ortak çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrası ise plaket takdiminde bulunuldu. Sonrasında ise Amfi Tiyatro’da Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı konser verdi.

        Anma etkinliğinde son olarak protokol mensupları, çelenk bırakma töreni için Karadeniz Ereğli Askeri Limanı’ndan fırkateynle denize açıldı. Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa nakliye gemilerinin anısına, gemilerin battığı noktada denize 3 adet çelenk bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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