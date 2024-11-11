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        'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yeni bir asansör firması kuran B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 21:04 Güncelleme: 11.11.2024 - 21:10
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        'Müşterilerini benimle paylaş' kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yeni bir asansör firması kuran B.T.'nin, aynı işi yapan ve "Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim" diye tehdit ettiği E.G. tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

        Olay, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak üzerinde meydana geldi. Yeni bir asansör firması kuran B.T., aynı iş kolunda faaliyet gösteren E.G.’ye iddiaya göre "Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim" diye tehdit etti. E.G. ile B.T. arasında müşteri paylaşma meselesinden tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında E.G. belinden çıkardığı tabanca ile B.T.’nin sağ bacağına doğru ateş etti. B.T.’ye isabet eden kurşun, sol kasığından çıkarken, kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.G. polise teslim olurken, B.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

        Polis, hastane çevresinde de güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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