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        Lokomotifin otomobile çarptığı kazada ölen Efe Baran, toprağa verildi

        ZONGULDAK'ta demir yolu lokomotifinin hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Efe Baran Kazancı'nın (14) cenazesi, defnedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:55
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        Lokomotifin otomobile çarptığı kazada ölen Efe Baran, toprağa verildi
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        ZONGULDAK'ta demir yolu lokomotifinin hemzemin geçitte otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Efe Baran Kazancı'nın (14) cenazesi, defnedildi.

        Kaza, dün Kilimli ilçesi Göbü köyü mevkisinde hemzemin geçitte meydana geldi. Zonguldak-Filyos hattında ray bakımı yapan demir yolu bakım lokomotifi, hemzemin geçitte kapalı bariyerden geçmeye çalışan Sefer B.'nin (52) kullandığı 67 AAV 850 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, 20 metre sürüklendi. Kazada sürücü ile araçtaki Efe Baran Kazancı (14) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Kazancı, kurtarılamadı. Efe Baran Kazancı'nın Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi olarak bir elektrik firmasında çırak olarak çalıştığı ve kaza sabahı da iş için bölgeye gittiği öğrenildi.

        VATANİ GÖREVİNİ YAPAN AĞABEYİ DE CENAZEYE KATILDI

        Bugün öğle vaktinde Karaelmas Mahallesi Şentepe Camisi'nde Efe Baran Kazancı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kazancı'nın öğretmenleri ve arkadaşlarının yanı sıra sevenleri katıldı. Ölen çocuğun vatani görevini yapan ağabeyi Enes Kazancı da izin alarak kente geldi. Enes Kazancı'nın cenazede güçlükle ayakta durduğu ve sıklıkla gözyaşı döktüğü görüldü.

        Efe Baran Kazancı'nın cenazesi, namazın ardından Karaelmas Mezarlığı’na defnedildi. Yaralı kurtulan Sefer B.'nin tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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