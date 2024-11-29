Zonguldak'ta 13 katlı apartmanın çatısındaki yangın korkuttu

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Vatan Caddesi’nde bulunan 13 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda yaşayanlar tahliye edilirken, bölgeye çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri geldi. Kentin birçok noktasından görülen yangında yaralanan olmazken, itfaiyenin çalışmasıyla alevler yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.

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