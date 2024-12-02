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        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalıp, serbest kalmıştı; itiraz üzerine tutuklandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı babasının çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle dalarak eşyaya zarar veren ve 6 kişinin minibüsten kaçarak kurtulduğu olayın ardından, dün mahkemece serbest bırakılan Oktay Çetin (28), iş yeri sahibinin itirazı üzerine tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 18:35 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:40
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        Tartıştığı babasının çalıştığı atölyeye minibüsle dalıp, serbest kalmıştı; itiraz üzerine tutuklandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, tartıştığı babasının çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle dalarak eşyaya zarar veren ve 6 kişinin minibüsten kaçarak kurtulduğu olayın ardından, dün mahkemece serbest bırakılan Oktay Çetin (28), iş yeri sahibinin itirazı üzerine tutuklandı.

        Olay, 29 Kasım’da Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde meydana geldi. Babası M.Ç. ile tartışan Oktay Çetin, onun çalıştığı ahşap atölyesine minibüsle daldı. İş yerinde çalışan 6 kişi, kaçarak minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Makineleri ve istiflenen ahşap malzemeleri minibüsle deviren Oktay Çetin kaçtı. Olay anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahipleri Köksal Tekin ve oğlu Gökhan Tekin, çalışanlarıyla birlikte Karadeniz Ereğli Adliyesi’ne giderek şikayetçi olunca Oktay Çetin gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İş yeri sahiplerinin itirazı üzerine Oktay Çetin, bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetin bu kez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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