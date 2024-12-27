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        Prof. Dr. Kutoğlu, geliştirdiği yazılımla Gazze'deki yıkımı inceledi

        ZONGULKDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (BEUN) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 09:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:40
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        Prof. Dr. Kutoğlu, geliştirdiği yazılımla Gazze'deki yıkımı inceledi
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        ZONGULKDAK Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (BEUN) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, ekibiyle birlikte radar uydularından geliştirdiği yazılım olan 'Küresel Yer İzleme Sistemi' ile İsrail'in saldırıları sonrası Gazze’de oluşan yıkımı inceledi. Prof. Dr. Kutoğlu, “1 yıllık sürede neredeyse Gazze’nin tamamının altının üstüne getirildiğini uydu verilerinden elde ettik. Gazze’nin bütün alt ve üstyapısı tahrip olmuş durumda. Net bir rakam vermek mümkün değil, tahribat büyük ama yüzde 80-90’ına yakını tahribata uğramış gibi gözüküyor” dedi.

        BEUN Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile Gazze’de, İsrail saldırılarının başladığı geçen yıl ekim ayından bu yana olan değişimleri tespit etmek için inceleme yaptı. Radar uyduları ile yeryüzündeki değişimleri gözlemlemek için geliştirdikleri yazılımla Gazze’deki yıkımı inceleyen Prof. Dr. Kutoğlu, “Gazze şeridinde yaklaşık 1 yıldan beri yoğun bir saldırı var. Bu tahribatın boyutlarını görebilmek amacıyla, burayı test ettik, baktık. 1 yıllık süre içerisinde neredeyse Gazze’nin tamamının altının üstüne getirildiğini uydu verilerinden elde ettik. Gazze’nin bütün alt ve üstyapısı tahrip olmuş durumda” dedi.

        ‘YÜZDE 90’INA YAKINI TAHRİBATA UĞRAMIŞ’

        Filistin’in hemen her sokağında bir değişimin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Kutoğlu, “Mavi renkler, üzerinde yapı olup da artık ya yıkılmış ya da tahribata uğramış yapıları gösteriyor. Kırmızı alanlar da ya insanların yeni oluşturmuş çadır kentleri, yeni yerleşimleri yani barınmak için oluşturdukları yapılar veya orada binaların yıkılması sonucunda oluşan moloz yığınları veya sokak çatışmaları için oluşturulan barikatlar olarak karşımıza çıkıyor. Maviler geçmişte orada olup da artık olmayanı gösteriyor. Baktığımız zaman net bir rakam vermek mümkün değil tahribat büyük ama yüzde 80-90’ına yakını tahribata uğramış gibi gözüküyor” diye konuştu.

        Haritada, yerleşim yerlerindeki değişimlere dikkati çeken Prof. Dr. Kutoğlu, “Maviler zamanında olup da şimdi olmayan kütleleri, kırmızılar yeni oluşan kütleleri gösteriyor. İsrail tarafında tarımsal faaliyet yürütülen alanlar var. Kırmızılar büyümüş bitkileri; maviler biçilmişleri gösteriyor. Ama Gazze Şeridi’ne geldiğimiz zaman mavi ile görülen bölgeler daha önce orada olan yollar, binalar, hastaneler hasar görmüş. Kırmızı alanlar, insanlar, mavi alanlardaki hasarlı yerlerden ayrılıp kıyı şeridinde toplanmış gibi görünüyor. Han Yunus’un hemen alt tarafında, kentsel alanda önemli bir tahribat dikkat çekiyor” ifadelerini kullandı.

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