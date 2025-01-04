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        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)

        OĞLUNUBOĞAN ANNE TUTUKLANDIZonguldak'ta 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı iple boğan Cansever Kalfa (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 17:03 Güncelleme: 04.01.2025 - 17:03
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        3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)
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        OĞLUNUBOĞAN ANNE TUTUKLANDI

        Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı iple boğan Cansever Kalfa (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        'İLİŞKİ VİDEOLARINI BANA İZLETİYORDU'

        İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa "Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum. Olay günü kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım" dedi.

        BABAYA 'REŞİT OLMAYANLA İLİŞKİ' SUÇUNDAN İŞLEM

        Öte yandan ilişki iddiasını araştıran ekipler, ölen çocuğun babası M.K.'nin, C.Ç. (17) ile 3 yıldır ilişkisi olduğunu belirleyerek, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem başlattı. M.K.'nin mayıs ayından beri bu suçlamayla süren soruşturması olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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