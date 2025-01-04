3,5 yaşındaki Efe'yi annesi boğarak öldürmüş (3)

OĞLUNUBOĞAN ANNE TUTUKLANDI

Zonguldak'ta 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı iple boğan Cansever Kalfa (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'İLİŞKİ VİDEOLARINI BANA İZLETİYORDU'

İfadesinde, eşi M.K. ile kız kardeşinin mayıs ayında ilişkilerini öğrendiğini ve kabullenemediğini anlatan Cansever Kalfa "Eşim, kardeşimle videolarını bana izletiyordu. Sil dedikçe 'hatıra kalsın' diyerek silmiyordu. Mayıs ayından beri bunu içerliyorum. Olay günü kalkıp, kahvaltı yaptık. Rutin ev işlerini yaptım. Çocuğumun uykusu geldiğini fark ettim, beşiğine yatırdım. Sonra nereden geldiğini bilmediğim bir ip gördüm. Bir anda gözüm döndü, çocuğumun boğazına ipi doladım. Düğüm atıp atmadığımı hatırlamıyorum. Sıkıca doladığımı hatırlıyorum. Sonra çözmeye çalıştım ama çözemedim. Ambulansı da çağırdım" dedi.