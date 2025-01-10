Mahsur kaldığı ağaçtan kurtardığı kedi, itfaiyecinin kucağından inmedi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, bir ağacın üzerinde mahsur kalan sokak kedisi, kendisini kurtaran itfaiye personelinin kucağından bir süre inmek istemedi.

Olay, öğle saatlerinde, Alaplı ilçesi Yeni Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kedinin ağaçta mahsur kaldığını ve yardım çığlığı atarcasına miyavladığını görenler, durumu 112’ye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kedi için seferber olan itfaiyeciler, 20 metre uzunluğundaki çam ağacına merdivenle tırmanıp yarım saatlik çalışmayla kediyi kurtardı. İtfaiye personeli, kediyi kucağına alıp merdivenle yola indirdi. Korktuğu gözlenen kedi, bir süre itfaiyecinin kucağından inmek istemedi. Durumunun iyi olduğu anlaşılan kedi, daha sonra sokağa salındı.