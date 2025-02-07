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        Zonguldak'ta 67 köy yolu ulaşıma kapalı

        ZONGULDAK'ta kar yağışı nedeniyle 713 kilometre uzunluğunda, 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:05
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        Zonguldak'ta 67 köy yolu ulaşıma kapalı
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        ZONGULDAK’ta kar yağışı nedeniyle 713 kilometre uzunluğunda, 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Zaman zaman yollar kapandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle gece saatlerinde 1545 kilometre uzunluğundaki 142 köy yolu ulaşıma kapandı. Ana yollarda kısa süreli aksamalar dışında bir olumsuzluk yaşanmadı. Ereğli ve Alaplı ilçesinde tüm okullarda, Devrek ilçesinin Eğerci ve Yazıcık köy okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Ekipler yolları açmak için çalışma yürütürken, ulaşımın sağlanamadığı köylere gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Ekiplerin çalışmasıyla sabah saatlerinde 75 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. 713 kilometre uzunluğundaki 67 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

        ‘EKMEK ULAŞTIRAMADIĞIMIZ KÖY OLMADI’

        Elvanpazarcık’a bağlı köylere ekmek taşıyan Serkan Şengün, “Yollar açılıyor Allah razı olsun belediyelerimizden. Dün de karlıydı, bugün de bayağı yağdı. Yollar açılıyor da ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz, yüksek kesimlere bayağı kar yağıyor. Ekmek ulaştıramadığımız köy olmadı, bir şekilde ulaştırıyoruz. Çuvallara koyuyoruz, elle götürüyoruz. Çıkamadığımız yerde gelip alıyorlar. Yürüyerek geliyorlar. Çoğu yere çıkıyoruz yine de” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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