Zonguldak'ta 'tefeci' operasyonu: 3 tutuklama (2)

Zonguldak’ta 3 aylık fiziki ve teknik takip sonucu yapılan ‘Tefecilik’ ve ‘Yağma’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 kişiden Servet Sesver, Soner Barut, Mahsun Koçaklı tutuklandı, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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