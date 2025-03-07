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        Hayalleri karartılan kadınlara dikkat çekmek için siyah gelinlik dikti

        ZONGULDAK'ta 19 yıldır gelinlik tasarımcılığı yapan Şule Erol Darakçı (45), hayalleri karartılan kadınlar için siyah bir gelinlik tasarladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 07.03.2025 - 15:05
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        Hayalleri karartılan kadınlara dikkat çekmek için siyah gelinlik dikti
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        ZONGULDAK'ta 19 yıldır gelinlik tasarımcılığı yapan Şule Erol Darakçı (45), hayalleri karartılan kadınlar için siyah bir gelinlik tasarladı. Darakçı, "Kadınlar beyaz gelinliği giymeyi hayal ederler küçük yaşlarda ama birçok kadın beyaz gelinliği giydikten sonra maalesef ki öldürülüyor ve kefen giymek zorunda kalıyorlar" dedi.

        Zonguldak'ta 19 yıldır gelinlik tasarımı yapan Şule Erol Darakçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla siyah gelinlik dikti. Siyah gelinlikle hayalleri karartılan ve şiddet mağduru olan kadınlar ile çocuk gelinlere dikkat çekmek istediğini anlatan Darakçı, "Bu sadece bir gelinlik değil, aynı zamanda tüm kadınların hikayesi. Siyah aslında bakıldığında karanlığı simgeler ama aynı zamanda asaletin, cesaretin ve asilliğin rengidir, tıpkı kadınlar gibi. Ayrıca her bir karesinde hikayeler gizlidir. Bunu kumaşlarla anlatmaya çalıştım. Kadınlar beyaz gelinliği giymeyi hayal ederler küçük yaşlarda ama birçok kadın beyaz gelinliği giydikten sonra maalesef ki öldürülüyor ve kefen giymek zorunda kalıyorlar. Burada tüm kadınların çektiği bütün sıkıntıları, hayattaki zorlu aşamalarını, karmaşık hayatlarını ve birçok kademeden geçerek sonunda çiçek açıp ışık saçtıklarını anlatmaya çalıştım" dedi.

        'HAYATLARININ DARMADAĞIN OLDUĞUNU ANLATMAK İSTEDİM'

        Çocuk gelinlere de dikkat çekmek için çalışma yaptığını söyleyen Darakçı, "Gelinliğin bir kısmı tamamen çocuk yaşta evlendirilen kızlarımızı temsil ediyor. Ama çocuk yaşta kızlarımızın evlendirilerek hayatlarının darmadağın olduğunu anlatmak istedim. Üst bedendeki incileri siyaha boyamamın sebebi de evlendikten sonra hayatı karartılan tüm kadınlarımız için. Burada her kız okumak ister, kendi ayakları üstünde durmayı ister" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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