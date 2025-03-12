Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi

        İSTANBUL'da Gülnur Akalın ile onu öldürüp intihar eden boşandığı Tuncer Batmaz'ın cenazeleri memleketleri Zonguldak'a ayrı köylerde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gülnur ile onu öldürüp intihar eden eski eşi toprağa verildi
        ABONE OL

        İSTANBUL’da Gülnur Akalın ile onu öldürüp intihar eden boşandığı Tuncer Batmaz’ın cenazeleri memleketleri Zonguldak’a ayrı köylerde toprağa verildi.

        Olay, 10 Mart'ta Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1837'nci Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce boşanan Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz, iddiaya göre barışma sebebiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı sırtından bıçakladı. Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. Evden gelen sesleri duyanların ihbarıyla adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ekipleri, Akalın ve Batmaz'ı yaralı halde buldu. Sağlıkçıların kontrollerinde Akalın ile Batmaz’ın öldüğü belirlendi. Polislerin olay yeri incelemesinin ardından 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen Akalın ve Batmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemlerinin ardından Batmaz ve Akalın'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edildi. Batmaz'ın cenazesi, Zonguldak'ın Keller köyüne, Akalın'ın cenazesi ise Taşçılar köyüne getirildi. Batmaz'ın cenazesi saat 10.00 sıralarında toprağa verildi. Köy konağı önünde helallik alınıp mezarlıkta namaz kılınan Akalın, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonu' çıktı! Kesinlikle kullanmayın!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Mühendis kırma eleme makinesinin içine düştü!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        Özbek'ten F.Bahçe ve Mourinho'ya sert sözler!
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        ABD'de enflasyon beklentinin altında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Randevu istenirse veririm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        'Yalan tanıklık' suçundan hapis istemi
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı
        Yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin son görüntüleri ortaya çıktı
        Ev yangınında futbol antrenörü öldü
        Ev yangınında futbol antrenörü öldü
        Zonguldak'ta yangında ölen futbol antrenörünün cenazesi defnedildi
        Zonguldak'ta yangında ölen futbol antrenörünün cenazesi defnedildi
        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        Zonguldak'ta apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi öldü
        İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadın Zonguldak'ta defnedildi
        İstanbul'da eski eşi tarafından öldürülen kadın Zonguldak'ta defnedildi
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa