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        Öğrencileri, kazada ölen Vahide öğretmeni izci selamıyla uğurladı (2)

        TOPRAĞAVERİLDİKuzey Marmara Otoyolu'nda geçen hafta cumartesi günü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 3 öğretmen arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Vahide Kalyoncu için memleketi Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 07.04.2025 - 14:30
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        Öğrencileri, kazada ölen Vahide öğretmeni izci selamıyla uğurladı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Kuzey Marmara Otoyolu’nda geçen hafta cumartesi günü TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 öğretmen arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Vahide Kalyoncu için memleketi Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Milletvekili Saffet Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, belediye başkanları, Kalyoncu’nun ailesi, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

        Törende, ülkenin farklı kentlerinden gelen izci liderleri de yer aldı. İzci öğrenciler, Kalyoncu’nun tabutu başında izci selamı verdi. Vahide Kalyoncu’nun sevenleri ise gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Kalyoncu, toprağa verildi.

        ‘SÜPER BİR İNSANDI’

        Kazanın Umman gezisinden dönüşte olduğunu belirten Vahide Kalyoncu’nun ağabeyi Mehmet Sabri Kalyoncu, “Televizyonda gördüğüm kadarıyla ya kalp krizi veya başka bir şey var işin içinde. Fren izi yok. Öyle haberimiz oldu. Süper bir insandı. Kardeşim diye değil, süper bir insandı. Tamamen eğitimci, tamamen sosyaldi. Hepimizin en sosyali oydu. Hakkın rahmetine kavuştuğu için Allah rahmet eylesin. Kardeşim, her şeyim. Küçüklükten beri etrafını eğitirdi. Zihni açık bir insandı” dedi.

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