Zonguldak Belediye Başkanı Erdem, ifade verdi

ZONGULDAK’ta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrası protesto gösterilerine katılan Belediye Başkanı Tahsin Erdem, savcılıkta ifade verdi. Erdem, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte, Zonguldak’ta da eylemler yapıldı. Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, izinsiz yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. Sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti yöneticileri ve üyelerle birlikte Erdem, adliyeye geldi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Erdem, çıkışta adliye önünde açıklama yaptı.

‘ÖNCE EŞİM VE ÇOCUKLARIM İFADE İÇİN ÇAĞRILMIŞTI’

Dün akşam savcı tarafından ifade vermeye davet edildiğini söyleyen Erdem, “Kamuoyu da biliyor, önce eşim ve çocuklarım ifade için çağrılmıştı, tabii ki ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önce yapılmış protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel Başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. O yürüyüşe iştirak etmeye ilişkin ifademizi verdik, başka bir anlam taşımamaktadır” dedi.