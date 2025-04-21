Zonguldak'ta maden ocağında göçük; mahsur kalan işçi kurtarıldı (2)
KURTARILDIZonguldak'taTürkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Ömer Demiröz, TTK Tahlisiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
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Zonguldak'taTürkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisi Ömer Demiröz, TTK Tahlisiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Tedbiren Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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