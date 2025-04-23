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        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:42
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        Dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkarak dere yatağına devrilen kamyonun sürücüsü Yusuf Burgucu hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aksu köyü yolunda meydana geldi. Ormandaki kesim alanından ağaç taşıyan Yusuf Burgucu yönetimindeki 67 NV 580 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Burgucu, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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