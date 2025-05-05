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        Zonguldak'ta kaçak maden ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen maden ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:45
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        Zonguldak'ta kaçak maden ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK'ta kaçak kömür üretimi yapıldığı belirlenen maden ocağı imha edildi.

        Kilimli ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak üretim yaptığı belirlenen bir kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 10 metre ray ile 1 vinç ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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