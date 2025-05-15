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        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Başol (24) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 15.05.2025 - 13:44
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        Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü Faruk Başol (24) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Faruk Başol’un kontrolünü yitirdiği 67 TK 499 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Başol, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Başol’u sıkıştığı yerden çıkardı. Başol, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Başol, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Faruk Başol’un cenazesinin bugün ikindi vakti Ereğli ilçesi Yeniköy’de kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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