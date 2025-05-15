Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Değirmenağzı Tünelleri mevkisinde meydana geldi. Faruk Başol’un kontrolünü yitirdiği 67 TK 499 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Başol, otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Başol’u sıkıştığı yerden çıkardı. Başol, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Faruk Başol, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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