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        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

        ZONGULDAK'ta yaya geçidinden geçerken kamyonun çarptığı Rukiye Solmaz (80), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 14:20 Güncelleme: 22.05.2025 - 14:25
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        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
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        ZONGULDAK'ta yaya geçidinden geçerken kamyonun çarptığı Rukiye Solmaz (80), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında kent merkezindeki Uğur Mumcu Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan eşya taşımak için gelen S.A. idaresindeki 28 AS 074 plakalı nakliye kamyonu, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Rukiye Solmaz'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Solmaz, hayatını kaybetti. Kamyon şoförü S.A., eşi ve çocuğu ile birlikte ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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