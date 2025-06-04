Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde 112 promil alkollü çıkan Doğan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Cehennem Ağzı Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kemer yönüne giden Doğan K. idaresindeki 34 JK 6203 plakalı otomobil, park halindeki 67 TK 822 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada Doğan K. hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan K., vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

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