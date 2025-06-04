Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarparak takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 04.06.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil park halindeki otomobile çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Cehennem Ağzı Mağaraları mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kemer yönüne giden Doğan K. idaresindeki 34 JK 6203 plakalı otomobil, park halindeki 67 TK 822 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada Doğan K. hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Doğan K., vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

        Polis ekipleri tarafından yapılan alkol testinde 112 promil alkollü çıkan Doğan K., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        İki yengesini öldürüp kahvede çay içti!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Sel gitti, çamur kaldı! Kayıp kişi aranıyor!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Tatilden önce "keşke bilseydim" diyeceğiniz bilgiler
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu
        Bayramda çalışan işçiye ücret zorunlu

        Benzer Haberler

        Başkent EDAŞ Zonguldak'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini d...
        Başkent EDAŞ Zonguldak'ın enerji altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini d...
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı (2)
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı (2)
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı
        Restoranda tuvalet kavgası: 2 yaralı
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'...
        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi, Filyos Limanı'...
        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğal gaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı
        İlk yüzer doğalgaz üretim platformu 'Osman Gazi' Filyos'a ulaştı