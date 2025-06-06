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        Bayramın ilk günü sahile akın ettiler

        ZONGULDAK'ta bayram tatilini fırsat bilenler Kapuz Plajı'na gelerek güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:18 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:18
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        Bayramın ilk günü sahile akın ettiler
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        ZONGULDAK’ta bayram tatilini fırsat bilenler Kapuz Plajı’na gelerek güneşli havanın ve denizin keyfini çıkardı.

        Kurban Bayramı tatilini yakınlarının yanında geçirmek isteyenler memleketlerine geldi. Zonguldak’ta güneşli havayı ve tatili fırsat bilenler, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra bayram tatili boyunca ücretsiz olarak hizmet verecek belediyeye ait Kapuz Plajı’na giderek denize girdi. Tatil sezonu için hazırlıklar devam ederken bayramın ilerleyen günlerinde yoğunluğun daha da artmasını bekleniyor. Denizde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ise cankurtaran timi plajda hazır bekliyor.

        ‘YOĞUN İLGİ GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

        Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kürşat Coşgun, plajın bayram boyunca ücretsiz olacağını belirterek, “Özellikle plajımızı bu yıl, kurban bayramı dolayısıyla insanlarımızın dinlenmeleri için hazır bulundurmaya gayret ettik. Tesisteki personelimiz ve imkanlarımızla halkımıza hizmet vermeye başladık. Şu an hazır durumdayız, yaz boyunca da halkımıza bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. Bayram nedeniyle de insanların daha fazla geleceğini düşünerek, ücretsiz olmasına karar verildi. Beklenildiği şekilde de insanlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren gelmeye başladılar. Bayramın 2’nci gününden itibaren daha da yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz” dedi.

        ‘İSTANBUL STRESİNDEN KURTULALIM DEDİK’

        İstanbul’dan tatil için kente gelen Ünal Şengöz (57), “İstanbul’dan geliyorum. Bayram dolayısıyla Zonguldak’ımızı boş bırakmayalım, gelelim dedik. Eşi dostu, memleketimizi de özledik. Gelmişken de Kapuz’a uğramak istedik. Bayram dolayısıyla kardeşlerimle beraber geldik. Denizin ve bayramın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Namazımızı kıldık, kayınvalidenin elini öptük ama harçlık vermedi. Ondan sonra da bir sahil yapalım dedik, pazar günü İstanbul’a döneceğiz. Gelmişken hem ziyaret hem ticaret derken biraz da kafa dinleyelim, İstanbul stresinden kurtulalım dedik” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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