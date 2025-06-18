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        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 15:40 Güncelleme: 18.06.2025 - 15:45
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        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Alaplı ilçesi Gümeli Bölüklü Yaylası'nda meydana geldi. Şaban D.'nin kontrolünü yitirdiği 67 TH 519 plakalı otomobil, yoldan çıkıp uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, ağaçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şenel D., yanındaki eşi Nurcan D. ve oğlu Tolga D. itfaiye ekibi tarafından araçtan çıkartılıp yola kadar taşınarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun da kaza yerine gelerek, çalışmaları inceleyip yaralıların taşınmasına yardım etti. Yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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