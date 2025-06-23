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        Zonguldak'ta 5 kaçak kömür ocağı imha edildi

        ZONGULDAK'ta polis ve jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:10
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        Zonguldak'ta 5 kaçak kömür ocağı imha edildi
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        ZONGULDAK’ta polis ve jandarmanın son 1 haftada yaptığı denetimlerde tespit edilen 5 kaçak kömür ocağı imha edildi.

        Kentte polis ve jandarma ekipleriİ son 1 haftada kaçak kömür ocaklarına yönelik 22 denetim yaptı. Denetimlerde faal üretimi yapılan 5 kaçak ocak belirlendi. Ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Öte yandan denetimlerde 80 metre uzunluğunda ray ele geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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