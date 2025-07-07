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        Ödemiş'teki yangın bölgesinde kız çocuğundan itfaiye ekibini duygulandıran not

        İZMİR'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale için bölgeye giden Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi ekibine, burada Zeynep Sare Elmalı adlı kız çocuğunun verdiği "İyi ki varsınız" yazılı not duygulandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:40
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        Ödemiş'teki yangın bölgesinde kız çocuğundan itfaiye ekibini duygulandıran not
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        İZMİR’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale için bölgeye giden Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi ekibine, burada Zeynep Sare Elmalı adlı kız çocuğunun verdiği “İyi ki varsınız” yazılı not duygulandırdı.

        Zonguldak’ın Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi ekibi, İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını için bölgeye gitti. Zonguldak Valiliği’nin koordinasyonu ile 4 Temmuz günü saat 02.00’de yola çıkan ekip, 10 saatlik yolculuğun ardından olay yerine ulaşarak söndürme çalışmalarına katıldı. Aldığı nöbet görevi sırasında sabaha kadar çeşitli noktalarda meydana etkili olan yangınlara da müdahale eden ekip, Ödemişli Zeynep Sare Elmalı adlı kız çocuğundan aldığı mesajla duygulu anlar yaşadı.

        ‘KÜÇÜK BİR KIZIM, BİR ŞEY YAPAMIYORUM AMA DUA EDİYORUM’

        Nöbet tuttukları sırada, ailesiyle birlikte itfaiye personelinin yanına gelen küçük Zeynep, altına alev toplarına su sıkan bir itfaiyeci resmi de çizdiği bir kâğıdı ekibe verdi. Notta, “Merhaba, ben küçük bir kızım. Siz bu yangını söndürene kadar biz sizin yanındayız. Ben küçük olabilirim, size bir şey yapamıyorum ama sadece dua edebiliyorum. Bu arada benin adım: Zeynep Sare Elmalı. İyi ki varsınız” ifadelerinin yazdığı görüldü.

        Yoğun mücadele sonucunda Ödemiş’teki orman yangını kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin nöbeti devam ediyor. Çaycuma Belediyesi ekibinin ise pazar günü akşam saatlerinde dönüşe geçmesi bekleniyor.

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