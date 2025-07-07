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        Polise saldıran şüpheli tutuklandı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan komiser M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 22:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 22:10
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        Polise saldıran şüpheli tutuklandı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde kavgayı ayırmaya çalışan komiser M.Ö. (33) saldırıya uğradı. Komiser M.Ö.’ye saldırdığı iddia edilen D.K. (20) tutuklanırken, Ö.F.K. (19) adli kontrolle serbest kaldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi’nde meydana geldi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli komiser M.Ö., ismi öğrenilemeyen biriyle kavga eden D.K. ve Ö.F.K.’ye müdahale etmek istedi. M.Ö., polis olduğunu söyleyip kimlik gösterdiği sırada D.K. ve Ö.F.K., saldırdı. M.Ö., D.K.’yi yere yatırıp etkisiz hale getirirken, çevredekilerden polis çağırmalarını istedi. Bu sırada yerde yatan D.K. ayağa kalkmak için hamle yaparak, komiser M.Ö.’ye yumruk atmaya başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kelepçe taktıkları D.K.’yı gözaltına aldı. Bu sırada olay yerinden kaçan Ö.F.K. ise daha sonra yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. tutuklandı, Ö.F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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