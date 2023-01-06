Alaplı'da örnek teşkil eden üreticilere teşekkür belgesi verildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde örnek teşkil eden üreticilere Kaymakamlık tarafından teşekkür belgesi verildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü İzzet Yılmaz, gazetecilere, 105 bin dekar fındık alanına sahip ilçeye her yıl hasat zamanında mevsimlik tarım işçilerinin geldiğini söyledi.



Genelge hükümleri doğrultusunda Kaymakamın başkanlığında İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturulup genelgeye göre kurumların yapacağı iş ve işlemlerin belirlendiğini aktaran Yılmaz, "İş bağlantısı olmadan ilçemize gelen mevsimlik tarım işçilerine ise konaklama alanları tahsis edilir. Burada amaç; mevsimlik tarım işçilerinin insani koşullarda, iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri de alınarak sağlıklı bir şekilde barındırılmalarını sağlamak ve çocuk işçi çalıştırılmasının önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, bu amaçla Müdürlük teknik personeli tarafından yürütülen saha çalışmaları neticesinde çocuk işçi çalıştırmayan, tarım işçilerine evlerini tahsis ederek insani koşullarda barındırılmalarını sağlayıp iyi çalışma koşulları altında çalıştırarak diğer çiftçilere örnek teşkil eden üreticilere Kaymakamlıkça teşekkür belgesi takdim edilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.



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